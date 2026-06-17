Об’єм, довжина чи підкручування – яку туш Maybelline вибрати?

Навіть один шар туші помітно змінює макіяж. Так ви можете підкреслити форму очей і зробити погляд виразнішим. Сучасна туш Мейбелін здатна задовольнити всі ваші потреби, але спочатку варто звернути увагу на щіточку, формулу та бажаний ефект. Maybelline New York має лінійки для різних типів вій: визначте, чого їм бракує, і компенсуйте це за допомогою якісної косметики.

Як зрозуміти, який ефект вам потрібен?

Одна й та сама туш для вій може створювати різний ефект на коротких, прямих або густих віях. Кілька характеристик, із якими простіше орієнтуватися в косметиці:

об’єм – підходить тонким віям, коли хочеться густішої лінії біля коренів і виразного погляду;

довжина – допомагає візуально витягнути короткі вії та зробити погляд відкритішим;

підкручування – добре працює з прямими віями, яким бракує вигину без щипців;

розділення – потрібне тим, хто любить макіяж без грудочок і природний результат.

Також не забувайте про щіточку. Пухнаста краще додає об’єму, силіконова – розділяє і рівномірно профарбовує, а вигнута допомагає підкручувати вії біля коренів.

Чим відрізняються популярні туші Maybelline?

Туш Maybelline Lash Sensational часто вибирають ті, кому потрібні розділені вії й віяловий ефект. Її щіточка захоплює навіть дрібні волоски, тому макіяж очей має охайний вигляд без зайвої важкості. До того ж вона пасує тим, хто хоче довгі та об’ємні вії, але не любить відчуття щільного шару косметики на очах.

Туш Maybelline Colossal асоціюється з помітним об’ємом. Вона доречна, коли хочеться зробити акцент на очах і зберегти баланс з рештою макіяжу. Це може бути вдалий б’юті-продукт на вечір.

Як наносити туш, щоб результат був охайним?

Починайте з коренів вій і рухайте щіточку легкими зигзагами до кінчиків. Так формула лягає рівніше, а підкручування вій тримається краще. Не поспішайте наносити другий шар, якщо перший ще надто вологий.

Хоча насправді для природного ефекту достатньо одного шару. Якщо потрібен професійний макіяж із сильнішим акцентом, додайте другий – на зовнішні кутики. Це візуально витягує форму ока й робить погляд м’якшим.

Догляд за віями також має значення. Знімайте стійкий макіяж спеціальним засобом для очей, не тріть повіки та не залишайте косметику на ніч.

Отже, вибір туші залежить від того, якого ефекту ви чекаєте від макіяжу: об’єму, довжини, підкручування чи чіткого розділення. Коли ви розумієте потреби вій, знайти вдалу формулу значно легше. У Brocard можна вибрати популярну туш для вій Maybelline та засоби для демакіяжу. Там легко зібрати косметичку, яка врятує у будь-якій ситуації.