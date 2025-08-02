Обстріли Харкова і області: поранено 13 людей, одна жінка загинула

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та десяти населених пунктах області. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Унаслідок ворожих атак постраждали 13 людей, серед них троє дітей. Один мирний мешканець загинув. У Харкові поранено 11 осіб, зокрема трьох хлопчиків віком 9, 10 років та 5 місяців. У селі Токарівка постраждали двоє чоловіків 62 та 64 років, у селі Лісна Стінка загинула 75-річна жінка.

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Ворог атакував Київський район Харкова з безпілотника. Загалом по області застосовано різні види озброєння, зокрема:

6 некерованих авіаційних ракет;

5 керованих авіабомб (КАБ);

5 дронів типу “Шахед”;

8 дронів “Герань-2”;

1 дрон “Ланцет”;

1 дрон “Молнія”;

3 FPV-дрони;

2 БпЛА невстановленого типу.

У результаті обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури в Харкові, Куп’янському, Ізюмському, Чугуївському та Богодухівському районах. Зокрема, зруйновані житлові будинки, пошта, магазин, автомобілі та складські приміщення.

Також упродовж доби зафіксовано 172 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував чотири рази в районах Красного Першого та Кам’янки. На Куп’янському напрямку окупанти здійснили десять штурмів поблизу Голубівки, Загризового, Лозової та Кіндрашівки.