Обстріли Харкова і області: поранено 13 людей, одна жінка загинула

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та десяти населених пунктах області. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Унаслідок ворожих атак постраждали 13 людей, серед них троє дітей. Один мирний мешканець загинув. У Харкові поранено 11 осіб, зокрема трьох хлопчиків віком 9, 10 років та 5 місяців. У селі Токарівка постраждали двоє чоловіків 62 та 64 років, у селі Лісна Стінка загинула 75-річна жінка.
Ворог атакував Київський район Харкова з безпілотника. Загалом по області застосовано різні види озброєння, зокрема:
- 6 некерованих авіаційних ракет;
- 5 керованих авіабомб (КАБ);
- 5 дронів типу “Шахед”;
- 8 дронів “Герань-2”;
- 1 дрон “Ланцет”;
- 1 дрон “Молнія”;
- 3 FPV-дрони;
- 2 БпЛА невстановленого типу.
У результаті обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури в Харкові, Куп’янському, Ізюмському, Чугуївському та Богодухівському районах. Зокрема, зруйновані житлові будинки, пошта, магазин, автомобілі та складські приміщення.
Також упродовж доби зафіксовано 172 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував чотири рази в районах Красного Першого та Кам’янки. На Куп’янському напрямку окупанти здійснили десять штурмів поблизу Голубівки, Загризового, Лозової та Кіндрашівки.