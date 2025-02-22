Обстріл Костянтинівки: одна людина загинула, троє поранені, пошкоджено житлові будинки

22 лютого, о 15:35, російська армія завдала трьох авіаударів по Костянтинівці Донецької області. Як повідомляє Офіс генерального прокурора, окупанти, ймовірно, використали авіабомби «ФАБ-250» з модулем УМПК.

В епіцентрі удару опинився квартал зі щільною житловою забудовою. Внаслідок влучання однієї з бомб у багатоквартирний будинок загинула 69-річна жінка. Ще двоє жінок і чоловік отримали мінно-вибухові травми, контузії, осколкове поранення та струс головного мозку. Постраждалим надали медичну допомогу та госпіталізували.

Обстріл пошкодив сім багатоповерхівок, лінію газопроводу, 12 гаражів та магазин.

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокурори продовжують документувати злочини російських військових.