Обстріл Харкова: поранено 14 людей (фото)

Сьогодні була обстріляна центральної частини Харкова, попередньо – з РСЗВ “Ураган”. Є влучання в житлові будинки, об’єкти освітньої інфраструктури, сталися пожежі.

“За останньою інформацією, ушкоджень зазнали 14 людей. В тому числі 3 дітей – 3, 11 та 15 років. Діти госпіталізовані в медичний заклад. Їхній стан медики оцінюють як середній. Загрози їхнім життям немає”, – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, 4 дорослих мають легкі поранення та госпіталізації не потребували, отримали медичну допомогу на місці. Стан решти постраждалих – середній.

“Ворог не спроможний протидіяти успішному просуванню ЗСУ і мститься за це мирним харків’янам. Будьте максимально обережні”, = підкреслив чиновник.