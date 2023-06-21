Політика

Оборона Криму залишається пріоритетом для Кремля – розвідка Британії

21 Червня 2023 09:05
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Британська розвідка

Протягом останніх тижнів Росія продовжувала докладати значних зусиль для будівництва оборонних рубежів у глибині тилу, особливо на підступах до окупованого Криму.

Про це йдеться у щоденній доповіді британської розвідки.

“Сюди входить обширна зона оборони довжиною 9 км за 3,5 км на північ від міста Армянськ, на вузькому сухопутному мосту, що з’єднує Крим із Херсонською областю.

Ці продумані засоби захисту підкреслюють оцінку російського командування того, що українські сили здатні безпосередньо атакувати Крим.

Росія продовжує розглядати збереження контролю над півостровом головним політичним пріоритетом”, – йдеться у доповіді.


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