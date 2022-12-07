NYT: Захід вже не боїться ескалації з боку Москви

New York Times публікує розлогий матеріал, у якому аналізує можливі наслідки ударів по російських авіабазах, у яких Москва звинуватила Збройні сили України. На думку авторів публікації, на Заході все менше побоюються можливої ескалації з боку Росії, якщо не брати до уваги можливості застосування ядерної зброї.

Як зазначають журналісти, Україна офіційно не визнає, що стоїть за ударами по базах російських стратегічних бомбардувальників в Енгельсі та Рязані. “Але чиновники та громадяни все більше переконані, що без урахування ядерної ескалації в арсеналі Росії практично не залишилося будь-яких інших дій, до яких вона зараз не вдається, у тому числі завдаючи ударів по енергосистемі країни та іншій інфраструктурі”, – пишуть автори публікації.

Схожу думку висловлюють і західні експерти, яких цитує New York Times.

Колишній керівник лондонського Королівського інституту міжнародних відносин “Чатем-хаус” Робін Ніблетт сказав газеті, що Росія й так уже пішла на ескалацію. “[Москва] знищує українську інфраструктуру, намагаючись змінити стратегічний контекст війни, тобто змусити Україну сісти за стіл переговорів та попередити європейців, що відновити країну з кожним днем стає дедалі дорожчим”, – каже експерт.

При цьому фахівець у галузі міжнародної політики з Німеччини Ульріх Шпек зазначає, що російські загрози різко підвищити градус протистояння, особливо за допомогою ядерної зброї, все більше виглядають пустопорожніми.

Не робити цього Путіну рекомендували його друзі на світовій арені, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, а США попередили про катастрофічні наслідки подібних дій, нагадує газета.

Як робить висновок Шпек, НАТО і Вашингтон “погодилися з тим, що українці рухають процес вперед, і з часом страх російської ескалації знизився”.