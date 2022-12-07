Політика

NYT: Захід вже не боїться ескалації з боку Москви

7 Грудня 2022 08:02
102
війна

New York Times публікує розлогий матеріал, у якому аналізує можливі наслідки ударів по російських авіабазах, у яких Москва звинуватила Збройні сили України. На думку авторів публікації, на Заході все менше побоюються можливої ескалації з боку Росії, якщо не брати до уваги можливості застосування ядерної зброї.

Як зазначають журналісти, Україна офіційно не визнає, що стоїть за ударами по базах російських стратегічних бомбардувальників в Енгельсі та Рязані. “Але чиновники та громадяни все більше переконані, що без урахування ядерної ескалації в арсеналі Росії практично не залишилося будь-яких інших дій, до яких вона зараз не вдається, у тому числі завдаючи ударів по енергосистемі країни та іншій інфраструктурі”, – пишуть автори публікації.

Схожу думку висловлюють і західні експерти, яких цитує New York Times.

Колишній керівник лондонського Королівського інституту міжнародних відносин “Чатем-хаус” Робін Ніблетт сказав газеті, що Росія й так уже пішла на ескалацію. “[Москва] знищує українську інфраструктуру, намагаючись змінити стратегічний контекст війни, тобто змусити Україну сісти за стіл переговорів та попередити європейців, що відновити країну з кожним днем стає дедалі дорожчим”, – каже експерт.

При цьому фахівець у галузі міжнародної політики з Німеччини Ульріх Шпек зазначає, що російські загрози різко підвищити градус протистояння, особливо за допомогою ядерної зброї, все більше виглядають пустопорожніми.

Не робити цього Путіну рекомендували його друзі на світовій арені, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, а США попередили про катастрофічні наслідки подібних дій, нагадує газета.

Як робить висновок Шпек, НАТО і Вашингтон “погодилися з тим, що українці рухають процес вперед, і з часом страх російської ескалації знизився”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Грудня 2022 11:55
0

ЗМІ: Росія знову замовила в Ірану сотні дронів та ракет
7 Грудня 2022 11:38
6

У Чорному морі чергує один носій “Калібрів”, загальний залп – 4 ракети, – ВМС ЗСУ
7 Грудня 2022 11:08
18

СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у трьох областях України
7 Грудня 2022 10:17
71

Росія почала будувати на своїй території “лінію Суровікіна”
7 Грудня 2022 09:57
36

За добу ліквідовано 540 окупантів і понад 20 од. автомобільної техніки
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Наша европейская Сестра
Александр КИРШ

Россия альтернативная: меньше Ватикана, но с большой буквы
Віталій ПОРТНИКОВ

Соглашайтесь на Гаагу
Юрій БУТУСОВ

Втрати у війні
Александр КИРШ

Хегер вам, или У кого шарфик, а у кого — Терехов
Александр КИРШ

Возмездие: если за Киев — по москве, почему за Харьков — лишь по курску?
усі думки