NYT: Війна, яка зайшла в глухий кут

В умовах, коли війна з Росією зайшла в глухий кут і швидкого вирішення не передбачається, у моральному стані українців відбуваються похмурі зміни, пише The New York Times.

Незважаючи на початковий оптимізм і сплеск національної єдності, зараз українці стикаються із суворими реаліями тривалої війни.

Опитування показують зростання втоми від протистояння, деякі українці тепер схильніші до врегулювання шляхом переговорів, хоча переважна більшість, як і раніше, виступає проти обміну землі на мир.

Довіра до українського уряду значно впала, оскільки військові успіхи загальмувалися, а остання значна територіальна перемога була здобута понад рік тому.

Визнання генералом Залужним «патової ситуації» та проблеми, з якими стикаються українські війська, не маючи сучасного озброєння, говорять про те, що попереду тривала та виснажлива війна. Крім того, відзначається напруга в суспільстві, наприклад, зростання кількості тих, хто ухиляється від призову в армію і невдоволення нерівністю в тяготах бойових дій.

Рейтинг довіри президенту Зеленському знизився, але залишається високим, що свідчить про його постійну підтримку. Однак довіра до ЗМІ, яку контролює уряд, знижується, оскільки реальна ситуація на місцях розходиться з оптимістичними повідомленнями.

“У міру того, як війна затягується, українці відчувають стрес і прагнуть нормального життя, а всепроникне почуття незахищеності змушує шукати винних, починаючи від корупції в уряді і закінчуючи уявним небажанням Заходу надати своєчасну військову допомогу”, – йдеться у статті.