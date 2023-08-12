Політика

NYT: Україна просувається вперед на двох напрямках

12 Серпня 2023 15:13
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контрнаступ

Після кількох місяців виснажливого просування українські війська досягли певних успіхів на двох основних напрямках наступу, пише The New York Times.

На думку військових аналітиків, хоча ці успіхи і невеликі з огляду на звільнені території, вони змушують Москву передислокувати війська.

The Institute Study of the War назвав ці успіхи тактично значущими. Ситуація створить нові проблеми для російських військ, розосереджених по всій лінії фронту.

Британська військова розвідка заявила, що передислокація російських військ може створити можливості, якими Україна швидше за все спробує скористатися.

Українські війська просуваються через село Старомайорське до Бердянська та далі на захід до Мелітополя. Війська просунулися на 16-19 км на південь з обох напрямків. Але аналітики попереджають, що якщо Києву вдасться прорвати першу лінію оборони Росії, у Москви було багато місяців, щоб підготувати найпотужніші укріплені оборонні позиції.

Водночас, Росія веде наступ у Куп’янська. Вона намагається відтягнути українські війська з інших ділянок фронту.

Російська оборона еластична: вона приймає на себе удари українських військ та контратакує, коли це можливо. Проте оборона на півдні в Херсонській області вздовж Дніпра буде ослаблена.

Українські війська нещодавно розпочали наступ через Дніпро у районі села Козачі Лагері. Але про успіхи судить зарано. У Старомайорського Україна закріпила свої позиції і далі рухається на південь.


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