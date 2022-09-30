Політика

NYT: США хочуть створити окреме командування для постачання та навчання української армії

30 Вересня 2022 07:52
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навчання

Пентагон розглядає план створення окремого командування для координації всіх процесів навчання української армії та військових постачань в Україну, повідомляє New York Times. Передбачається, що ця організаційна структура формалізує процес, експромтом організований після початку повномасштабного російського вторгнення, а також відображає бачення війни в Україні як довгострокового явища.

Нове командування розміщуватиметься у Вісбадені на заході Німеччини, де знаходиться штаб сухопутних військ США у Європі. Навчання українців під керівництвом американців уже відбувається у Вісбадені; туди ж перебазувався зі Штутгарта відомий логістичний центр, який підбирає озброєння та техніку на запити України, пише New York Times.

Центр виконує рішення Рамштайнської коаліції партнерів України, яка об’єднує понад 40 країн, деякі з яких не перебувають у НАТО. Нове командування перейматиметься тим самим. Загалом у ньому служитимуть близько 300 осіб.

Нещодавно Пентагон створював аналогічні командування для навчання та оснащення армій Іраку та Афганістану.

New York Times пише, що у Пентагоні утримуються від того, щоб розповідати про цю структуру публічно, щоб не підживлювати наратив російської пропаганди про те, що в Україні Росія веде війну проти США та НАТО, а не проти українського народу та держави.


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