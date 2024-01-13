NYT: Росія повертає собі перевагу на сході України

“Український солдат дивиться на російський танк. Він був знищений більше року тому на сході країни і тепер стояв далеко від лінії фронту. Він знизав плечима і розрізав його іржавий корпус газовим пальником”, – розпочинає свій репортаж The New York Times.

Солдату не було діла до двигуна, башти чи гусениць танка. Вони вже давно були зняті. Його цікавила товста броня. Метал розріжуть і використовуватимуть для захисту українських бронетранспортерів, які захищали Авдіївку.

Необхідність утилізації знищеної російської машини, щоб допомогти захистити українську техніку, запаси якої зменшуються, підкреслює нинішні виклики, які стоять перед Києвом на полі бою, коли він готується до ще одного року запеклих боїв.

“Якби наші міжнародні партнери діяли швидше, за перші три-чотири місяці ми б надерли їм дупу так сильно, що вже давно б забули про це. Ми б засівали поля і ростили дітей”, – сказав солдат з позивним “Єгер”. “Ми б відправляли хліб до Європи. Але минуло вже два роки”.

Військові перспективи України виглядають похмуро. Західна військова допомога більше не гарантується на тому ж рівні, що і в минулі роки. Літній контрнаступ України на півдні, де Єгер був поранений через кілька днів після його початку, закінчився, не досягнувши жодної з поставлених цілей.

І зараз російські війська переходять в наступ, особливо на сході країни. Місто Мар’їнка майже впало. Авдіївка повільно оточується. Очікується наступ на Часів Яр, поблизу Бахмута. Далі на північ, під Куп’янськом, бої майже не вщухають з осені.

Серед українських військових ходить такий жарт: Російська армія не погана і не хороша. Вона просто довга. У Кремля більше всього: більше людей, боєприпасів і техніки. І вони не зупиняються, незважаючи на зростаючу кількість поранених і загиблих.

Але в солдатському жарті була й інша певна правда. Жодна зі сторін не відзначилася тактикою, яка б призвела до прориву на полі бою. Натомість, це був смертельний танець невеликих технологічних досягнень з обох сторін, які ще не переломили хід подій, що призвело до конфлікту, схожого на модернізовану версію Західного фронту Першої світової війни: суцільна маса проти маси.

Саме ця тактика забезпечує Росії перевагу, оскільки вона намагається убезпечити східний Донбас України, головну військову мету Москви після поразки у 2022 році під Харковом, Херсоном та Києвом. Населення Росії втричі перевищує населення України, а її військово-промислова база працює на повну потужність.

“Перевага Росії на цьому етапі не є вирішальною, але війна не зайшла в глухий кут, – сказав Майкл Кофман, старший науковий співробітник програми “Росія та Євразія” Фонду Карнегі за міжнародний мир, який нещодавно відвідав Україну. “Залежно від того, що станеться цього року, зокрема, щодо підтримки України з боку Заходу, 2024 рік, ймовірно, піде однією або двома траєкторіями. Україна може повернути собі перевагу до 2025 року, або вона може почати програвати війну без достатньої допомоги”.

Наразі Україна перебуває в небезпечному становищі. Проблеми, що стоять перед її армією, загострилися з літа. Українські солдати виснажені тривалими бойовими діями і короткими періодами відпочинку. Їхні ряди, поріділі через зростаючі втрати, поповнюються лише частково, часто за рахунок старших і погано підготовлених новобранців.

Один український солдат, який входить до складу бригади, що утримує лінію фронту на південний захід від Авдіївки, показав відео, яке він нещодавно зняв під час тренування. Інструктори, намагаючись стримати сміх, були змушені утримувати чоловіка, якому було близько 50 років, щоб він зміг вистрілити з гвинтівки. Чоловік був хворий на алкоголізм, розповів солдат, наполягаючи на анонімності, щоб відверто описати приватний епізод тренувань.

“Троє з десяти солдатів, які з’являються, нічим не кращі за п’яниць, які заснули і прокинулися у формі”, – сказав він, маючи на увазі новобранців, які прибувають до його бригади.

Київська стратегія рекрутингу страждає від надмірно агресивної тактики і все більш поширених спроб ухилитися від призову. Спроби виправити цю проблему породили політичні суперечки між військовим і цивільним керівництвом.

Військові наголошують на необхідності ширшої мобілізації для перемоги у війні, але офіс президента України Володимира Зеленського побоюється запровадження непопулярних змін, які можуть закінчитися мобілізацією 500 000 нових солдатів. Ця цифра, на думку аналітиків, враховує приголомшливі втрати України і те, що, ймовірно, буде потрібно, щоб відтіснити росіян.

Хоча українські втрати залишаються ретельно охоронюваною таємницею, американські офіційні особи влітку оцінили кількість загиблих і поранених у понад 150 000 осіб.

За словами цих офіційних осіб, російські війська також зазнали величезних втрат, але кремлівським силам все ж вдалося відбити скоординований український контрнаступ, перегрупуватися і зараз наступати в холодних зимових умовах.

“Ми втомилися”, – сказав командир українського взводу, який побажав залишитися анонімним, зважаючи на делікатність його коментарів. “Нам завжди може знадобитися більше людей”.

Нестача військовослужбовців – це лише одна частина проблеми. Інша, більш нагальна проблема – це зменшення запасів боєприпасів в Україні, оскільки продовження поставок із Заходу залишається під питанням. Українське командування змушене нормувати свої боєприпаси, не знаючи, чи не виявиться кожна нова партія останньою.

Наприкінці 2023 року члени української артилерійської бригади 10-ї бригади сиділи в бункері, розташованому серед голих дерев на сході країни, зі своєю 122-міліметровою гаубицею радянських часів, затягнутою маскувальною сіткою і безлистим гіллям.

Лише коли під’їхала вантажівка з двома артилерійськими снарядами, екіпаж вперше за кілька днів зміг приступити до роботи. Вони швидко завантажили снаряди і відкрили вогонь у бік російських солдатів, які атакували українські позиції за три милі звідси.

“Сьогодні у нас було два снаряди, але іноді на цих позиціях не було жодного”, – сказав командир екіпажу з позивним “Монк”. “Востаннє ми стріляли чотири дні тому, і тоді було лише п’ять снарядів”.

Нестача боєприпасів – і мінлива динаміка бойових дій – означає, що артилеристи більше не підтримують українські атаки. Натомість вони відкривають вогонь лише тоді, коли російські війська штурмують українські окопи.

“Наразі ми можемо їх зупинити, але хто знає – завтра чи післязавтра, можливо, ми не зможемо їх зупинити. Це дійсно велика проблема для нас”.

Під Куп’янськом заступник командира батальйону 68-ї бригади з позивним “Італієць” розділив стурбованість Монка.

“У мене є два танки, але лише п’ять снарядів”, – сказав Італієць, проходячи через оголені лісосмуги, розбиті обстрілами приблизно за 500 метрів від російських позицій у Луганській області. “Зараз ситуація погана, особливо в Авдіївці та Куп’янську”.

За словами українських солдатів, цей дисбаланс боєприпасів відчувається на більшій частині більш ніж 600-мильної лінії фронту. Російські підрозділи перебувають у ситуації, схожій на літо 2022 року, коли вони можуть просто виснажувати українські позиції, доки у сил Києва не закінчаться боєприпаси. Але на відміну від того літа, в західних столицях вже не ведеться шалена боротьба за озброєння та переоснащення українських військ.

І на відміну від того літа, безпілотники зайняли набагато більше місця в арсеналі обох сторін – особливо безпілотники FPV, начинені вибухівкою і використовувані як дистанційно керовані ракети.

Ці дрони доповнили традиційну артилерію, оскільки і Росія, і Україна намагаються накопичити достатню кількість снарядів для ведення затяжної і кровопролитної війни. За останні дев’ять місяців кількість безпілотників FPV зросла щонайменше в 10 разів, і, за словами українських солдатів, на деяких ділянках фронту безпілотники спричиняють більше жертв, ніж артилерія.

Навіть транш касетних боєприпасів, наданих Сполученими Штатами, втратив частину своєї ефективності на полі бою.

“Спочатку у вересні ми могли вражати великі групи, але зараз вони атакують набагато меншими підрозділами”, – сказав командир взводу, який воював під Бахмутом. Він додав, що росіяни зробили свої окопи ще глибшими і по них важче влучити.

За межами Авдіївки, де російські війська зосередили більшу частину своїх сил на сході, гуркіт артилерії в один з останніх днів не припинявся майже безперервно. Такого саундтреку не було чути з перших місяців війни, коли російські воєнізовані формування атакували Бахмут і врешті-решт захопили його.

Солдати, які захищають фланг Авдіївки, розповіли, що в деякі дні російські формування наступали дев’ятьма окремими хвилями, сподіваючись, що українські окопи розваляться. Це тактика, яку московська піхота повторює по всьому фронту, без жодних ознак зупинки, незважаючи на високий рівень виснаження, характерний для сил, що атакують окопані позиції.

На думку аналітиків, пропозиція Вашингтона Україні перейти до оборони у 2024 році мало що означатиме, якщо Київ не матиме ані боєприпасів, ані людей, щоб захистити територію, яку він утримує зараз.

“Наших хлопців сильно б’ють”, – сказав Бардак, український солдат, який працює поруч з Єгером біля покинутого танка. “Зараз гаряче повсюди”.