NYT: Росія намагається взяти Бахмут за рахунок великої кількості погано навчених солдатів

Газета New York Times у своєму свіжому аналізі ситуації на фронтах України пише, що російська армія помітно змінила тактику у боях на Донбасі.

Раніше російські війська прагнули насамперед оточити місто, залишаючи Україні право вирішувати, чи варто витрачати дорогі ресурси на його захист. Російські військові також тижнями обстрілювали місто, перш ніж розпочати наземну наступальну операцію.

Нова стратегія Росії, схоже, полягає в тому, щоб розбити українську оборону за рахунок кількості своїх солдатів, які масово намагаються штурмувати місто, часто без підтримки бронетехніки.

Наразі російські військові діють “у лоб” – за рахунок залучення великої кількості мобілізованих та найманців, пише видання на прикладі поточної ситуації в районі Бахмута.

І ті й інші менш підготовлені, ніж регулярні війська, але їх багато, в той час як Україна втрачає в боях за місто добре навчених військових, що може позначитися на майбутньому наступі.

При цьому Україна також змінила тактику, пише видання. Завзята битва за Бахмут говорить про те, що Україна готова до тривалої боротьби за місто і готова зазнавати втрат, сподіваючись ще більше виснажити сили противника.

Росія вважає взяття Бахмута ключовим кроком для того, щоб взяти під контроль усю територію Донбасу, і стягнула сюди практично все осіннє поповнення від проведеної мобілізації восени. Поки що така тактика дає їй перевагу, пише NYT.