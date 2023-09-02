Суспільство

NYT: російські військові використовують нову тактику для відбиття наступу ЗСУ

2 Вересня 2023 14:26
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війна

Російські військові адаптуються до спроб збройних сил України проводити контрнаступ. Про це повідомила газета The New York Times із посиланням на українських військових.

За їхніми словами, російські позиції укріплені мінними полями та траншеями. Через це, як пише NYT, військові змушені боротися за кожну хату та використовувати невеликі штурмові загони з 8-10 солдатів.

Також російські військові почали використовувати нову тактику, пише газета. За словами українських військових, російська армія заливає мінні поля горючою речовиною, а при спробі розмінування скидає з дрону гранату, підпалюючи все довкола.


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