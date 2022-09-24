NYT: Путін відмовився здавати Херсон

За словами американських офіційних осіб, останніми тижнями російський президент Володимир Путін більш безпосередньо включився в стратегічне планування війни в Україні, зокрема відхилив прохання своїх командувачів, щоб їм дозволили відступити з життєво важливого південного міста Херсон, пише The New York Times.

Відхід із Херсона дозволив би російським військовим організовано відступити через Дніпро, зберігши техніку та врятувавши життя солдатів.

Але такий відступ був би ще одним принизливим публічним визнанням невдач пана Путіна у війні та приніс би Україні другу велику перемогу за один місяць. Херсон був першим великим містом, яке впало під час вторгнення росіян, і залишається єдиною регіональною столицею під контролем Москви. Повторне взяття було б великим досягненням для президента України Володимира Зеленського.

Зосереджений на перемозі за будь-яку ціну, Путін став більш публічним обличчям війни, оскільки російська армія, здається, дедалі більше зазнає втрат, що змусило його цього тижня оголосити призов, який може призвести до військової служби 300 000 російських цивільних. Цього місяця Москва продемонструвала, що має занадто мало військ, щоб продовжувати наступ, страждає від нестачі високотехнологічної високоточної зброї та не змогла панувати у небі України.

Але американські офіційні особи, ознайомлені з надзвичайно чутливою розвідкою, сказали, що за лаштунками Путін бере на себе ще більшу роль у війні, зокрема повідомляючи командирам, що стратегічні рішення на полі він має приймати особисто. Незважаючи на те, що Путін прийняв деякі рекомендації від військових командувачів, включаючи мобілізацію цивільних осіб, його участь створила напругу в командованні армії, заявили американські чиновники.

Офіційні особи заявили, що відмова Путіна відступити військовим з Херсона також призвела до зниження морального духу серед російських військ, які були здебільшого відрізані від своїх ліній постачання, і які, схоже, вважають, що можуть залишитися в безвиході проти українських сил.

«Ситуація в Україні є явно динамічною», — заявив у п’ятницю в інтерв’ю генерал Марк А. Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів. «Ще занадто рано для повної оцінки, але мені зрозуміло, що стратегічна ініціатива перейшла до українців». Але він попередив, що попереду ще «довгий шлях».

Розбіжності Путіна щодо бойових ліній у Херсоні ілюструють, наскільки критичною є війна на півдні України для обох сторін, заявили американські чиновники. Незважаючи на останні успіхи України на північному сході, територія навколо Херсона є критичним театром війни, що має глибокі стратегічні наслідки для Києва та Москви.

Деякі американські офіційні особи заявили, що бачать проблеми для російських військових на південному театрі дій. Цього тижня високопоставлений чиновник США заявив, що Україна на шляху до повторення на півдні досягнень, досягнутих її військами під час блискавичного наступу на північному сході на початку цього місяця. Якщо Україна відтіснить російські війська ще далі, зрештою може опинитись під загрозою здобутий Путіним сухопутний міст до Криму, території, яку вона захопила в України та анексувала в 2014 році, заявили американські чиновники.

Розбіжності щодо Херсона – це лише останні розбіжності між Путіним і його вищим командуванням. За словами американських чиновників, старші російські офіцери неодноразово ставили під сумнів перші плани війни, зокрема початковий етап, який передбачав швидкий удар по Києву, столиці України. За словами американських чиновників, російські офіцери вважали, що Путін збирається воювати з недостатньою кількістю військ і зброї.

Занепокоєння російських офіцерів виправдалися, і після поразки російської армії під Києвом, коли Путін послабив контроль над військовим плануванням. За словами американських чиновників, він дозволив старшим генералам створити нову стратегію, зосереджену на масованих артилерійських обстрілах. Нова стратегія фактично була жорстокою війною на виснаження, яка сприяла силі російської армії та змогла просунути армію вперед на сході України.

Відтоді, як Путін наказав своєму командуванню продовжувати бої в Херсоні, російські військові намагалися зупинити там просування українців. Минулого тижня росіяни підірвали дамбу на річці Інгулець, щоб ускладнити поточний контрнаступ.

Але українські удари підірвали переправи через Дніпро, що значною мірою відрізало російські війська від їхніх ліній постачання з іншого боку. За словами українських чиновників, росіянам довелося використовувати понтонні мости, щоб перетнути річку, але вони були вражені українським вогнем. «У них є підрозділи, які, якщо українці прорвуть лінії, будуть відрізані й оточені», — сказав Сет Г. Джонс, старший віце-президент Центру стратегічних і міжнародних досліджень. «Я не можу переоцінити, наскільки небезпечна для них ситуація».

Відхід через річку Дніпро, ймовірно, дозволив би російським командирам утримувати лінію на півдні з меншою кількістю військ. Це дало б їм більше можливостей для передислокації сил з Херсона в інші райони, або відбиваючи контрнаступ на Харківщині на північному сході, зміцнюючи лінії оборони на східному Донбасі або відкриваючи новий фронт на півдні.

Але Путін сказав командирам, що саме він визначає стратегію.

«У цій війні спостерігалася постійна невідповідність між політичними цілями Путіна та військовими засобами їх досягнення, — сказав Майкл Кофман, директор із вивчення Росії в CNA, науково-дослідному інституті оборони в Арлінгтоні, штат Вірджинія. — У важливих моментах прийняття Путін зволікав, відмовляючись визнавати реальність, поки варіанти не перетворилися з поганих на гірші».

Відведення російських військ через Дніпро також підставило б під сумнів можливість проведення референдуму Путіна щодо приєднання до Російської Федерації. Проведення таких фіктивних голосувань є ключовою метою Москви. Їхнє блокування залишається одним із першочергових завдань Києва.

Оскільки в Росії зростає незгода, а чоловіки призовного віку намагаються втекти з країни, щоб уникнути призову, американські чиновники кажуть, що Путін вважає, що ще одна українська перемога ще більше підірве популярність війни, чим він не може ризикувати. Відео, які широко поширювалися в Твіттері за кілька днів після того, як Путін оголосив про свій призов, показують розлючених призовників, яких лають криками російські військові чиновники. «Іграшки кончилися!» кричить один військовий чиновник в одному відео. «Тепер ви солдати!»

Розмови Путіна з регіональними військовими командуваннями в Україні також можуть бути частиною зусиль отримати більш точні оцінки кампанії. Оскільки війна триває, американські офіційні особи заявили, що Путін не отримав точної інформації від своїх головних військових радників, Сергія Шойгу, міністра оборони, та Валерія Герасимова, начальника генерального штабу російської армії.

Окрім блокування відступу з Херсона, Путін висловив сумнів щодо зусиль Росії консолідувати свої позиції на північному сході біля річки Оскіл, куди український контрнаступ досяг цього місяця. Путін, сказав американський чиновник, також виступає проти відступу, тому що він не бажає віддавати Зеленському щось, що виглядає як перемога.

Незважаючи на те, що Путін вимагає стратегії відмови від подальшого відступу, американські офіційні особи заявили, що самі російські офіцери розділилися щодо того, як реагувати на українські контрнаступи. Деякі офіцери вважають, що їм слід жорстко відмовитися від директив Путіна, перш ніж українці прорвуть їхні нинішні лінії. Інші вважають, що вони можуть виконувати вказівки Путіна.

Росія продовжує зосереджуватися на півдні, незважаючи на прогрес України на схід від Харкова. У той час як Москва відправила деякі підкріплення на північно-східні позиції, що перебувають у стані бойових дій, більшість із десятків тисяч військ, які Росія направила на південь у район Херсона, включаючи деякі з її найкращих бойових сил, залишаються на місцях.