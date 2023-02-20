NYT: Путін може незабаром мобілізувати більше росіян до армії

Путін невдовзі може мобілізувати ще сотні тисяч людей. Про це пише The New York Times у матеріалі, присвяченому майбутньому посланню президента РФ.

У своєму посланні Путін, ймовірно, лише подвоїть зусилля щодо реалізації своєї стратегії в Україні. Він знову доводитиме, що він не лише рятує Україну від «нацизму», а й рятує саму Росію від захоплення НАТО. “Це твердження, яке здається безглуздим для європейців, у Москві стало закликом до об’єднання.”

Якщо виходити з подій минулого року, він майже, напевно, вважає свою війну битвою за відновлення історичних земель Росії і, як наслідок, самого себе в ролі сучасного Петра Великого.

Представники американської розвідки кажуть, що вони виявляють ознаки того, що він може незабаром мобілізувати більше росіян до армії, додавши сотні тисяч до призваних 300 000 осіб», – йдеться у публікації.