Політика

NYT: Путін може незабаром мобілізувати більше росіян до армії

20 Лютого 2023 20:23
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війна, путін

Путін невдовзі може мобілізувати ще сотні тисяч людей. Про це пише The New York Times у матеріалі, присвяченому майбутньому посланню президента РФ.

У своєму посланні Путін, ймовірно, лише подвоїть зусилля щодо реалізації своєї стратегії в Україні. Він знову доводитиме, що він не лише рятує Україну від «нацизму», а й рятує саму Росію від захоплення НАТО. “Це твердження, яке здається безглуздим для європейців, у Москві стало закликом до об’єднання.”

Якщо виходити з подій минулого року, він майже, напевно, вважає свою війну битвою за відновлення історичних земель Росії і, як наслідок, самого себе в ролі сучасного Петра Великого.

Представники американської розвідки кажуть, що вони виявляють ознаки того, що він може незабаром мобілізувати більше росіян до армії, додавши сотні тисяч до призваних 300 000 осіб», – йдеться у публікації.


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