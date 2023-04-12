Політика

NYT: Чотири сценарії війни

12 Квітня 2023 11:58
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розвідка США

У документі розвідки, отриманому The New York Times, описано чотири раптові сценарії, які можуть вплинути на перебіг конфлікту в Україні.

Гіпотетичні сценарії включають: смерть Володимира Путіна і Володимира Зеленського, зміщення керівництва російських збройних сил і удар української армії по Кремлю.

У документі йдеться про те, що війна, швидше за все, залишиться затяжною. Однак у ньому описується, як кожен раптовий сценарій може призвести до ескалації в Україні, припинення конфлікту шляхом переговорів чи не вплинути на траєкторію війни.

“Сценарний документ є доволі типовим продуктом, створеним спецслужбами. Він розроблений, щоб допомогти військовим офіцерам, політикам чи законодавцям думати про можливі результати великих подій, коли вони оцінюють свої варіанти”, – зазначає NYT.

Адміністрація Байдена була особливо стурбована можливим ударом по Москві з боку України, оскільки це може спричинити різку ескалацію з боку РФ. Небезпека такого нападу з боку України є однією з причин, через яку Сполучені Штати неохоче надають Києву ракети більшої дальності.

Американські офіційні особи не заперечували справжність документа і попередили, що документи, що просочилися, в багатьох випадках не відображають поточних оцінок різних розвідувальних служб.

Другий надсекретний документ, отриманий The Times, містить подробиці переговорів між владою Малі та Міністерством енергетики РФ, а також із представниками організації “Африка Політологія” (пов’язаною з ПВК “Вагнер”) з приводу цін на пальне в Африці.


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