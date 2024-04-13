Політика

NYT: Байден скорочує відставання від Трампа

13 Квітня 2024 17:52
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Згідно з опитуванням, проведеним The New York Times і Siena College, рейтинг Джо Байдена і Дональда Трампа зараз практично рівний – 45% і 46% відповідно. Це поліпшення для Байдена порівняно з кінцем лютого, коли у Трампа була більш впевнена перевага – 48%, пише The New York Times.

Якби президентські вибори 2024 року у США проходили сьогодні… / Інфографіка The New York Times

Зближення рейтингів кандидатів – свідчення того, що у 2024 році обидві кампанії готуються до болісної боротьби. Результати двох останніх президентських голосувань були визначені десятками тисяч голосів у кількох штатах, і вибір цього року може виявитися настільки ж важким. У країні, настільки рівномірно розділеній, навіть найменші зміни в підтримці можуть виявитися вирішальними.

Частка виборців, які вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, як і раніше, становить 64%. Майже 80% респондентів і далі оцінюють економічне становище країни як задовільне або погане, включно з більшістю демократів.

69%, як і раніше, вважають 81-річного демократа занадто старим, щоб стати ефективним президентом. Трамп, якому в червні виповниться 78 років, у разі обрання стане найстаршим президентом в історії США. Однак виборці не відчувають таких самих сумнівів щодо його здатності працювати, і лише 41% вважає його занадто старим.

Економіка також продовжує залишатися проблемою для президента, який намагався представити програму зі створення робочих місць під гаслом “байденоміка”. Молоді виборці особливо незадоволені: понад 85% з них оцінюють стан економіки як поганий або задовільний.

Респонденти дали Трампу і Байдену майже повністю інвертовані оцінки за роботу з економікою: 64% схвалюють роботу Трампа на посаді президента і 63% не схвалюють роботу Байдена в цьому питанні зараз.

На тлі війни в Україні та в Газі виборці поставили Трампу значно вищі оцінки за те, як він справляється із зовнішніми конфліктами. Лише 36% схвалюють управління цими конфліктами Джо Байденом.


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