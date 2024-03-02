Політика

NYT: Армія РФ прискорила просування під Авдіївкою

2 Березня 2024 20:54
читать на русском →
авдіївка
Російські військові ведуть вогонь по позиціях ЗСУ в Лимані / Фото Супутник

Російська армія прискорила просування в районі міста Авдіївка в Донецькій області через несподівано слабку українську оборону. Про це пише газета The New York Times. Такого висновку журналісти дійшли, проаналізувавши супутникові знімки місцевості, зроблені компанією Planet Labs.

На території на захід від міста, яку Україна намагається утримати, присутні лише рідкісні лінії окопів, причому на цих оборонних лініях немає багатьох додаткових укріплень, які могли б сповільнити російську військову техніку і допомогти в захисті основних доріг і місцевості, що має важливе значення, зазначає видання.

Українська оборона за межами Авдіївки представлена “елементарними земляними укріпленнями, часто зі з’єднувальною траншеєю, через яку піхотні війська можуть дістатися до найближчих до супротивника вогневих позицій, але не більше того”, вказує NYT.

Офіційні особи США в приватному порядку висловили стурбованість тим, що Україна не зміцнила свої оборонні лінії на ранньому етапі або не зміцнила їх достатньою мірою, додає газета.

Тим часом 29 лютого британська військова розвідка заявила, що підрозділи ЗС РФ з моменту взяття Авдіївки просунулися на 6 кілометрів на захід від центру міста, встановивши контроль над селищами Ласточкине, Північне і Степове.

Російські війська почали наступ на Авдіївку в жовтні 2023 року. Розвідка США у грудні повідомляла про високі втрати з їхнього боку.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 17 лютого відзвітував про взяття цього міста. Раніше того самого дня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про виведення з Авдіївки бойових частин ЗСУ і “перехід до оборони на більш вигідних рубежах”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Березня 2024 19:31

Генштаб: Протягом доби відбулося 70 бойових зіткнень
2 Березня 2024 19:46

Сирський отримав карт-бланш від Зеленського
2 Березня 2024 18:48

Повітряні сили вдарили ракетами ще по двох бойових літаках ворога, але збили лише один
2 Березня 2024 18:13

В Одесі деблокували тіла мами з тримісячною дитиною
2 Березня 2024 17:28

Польські фермери посилили протест у Медиці
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
усі думки