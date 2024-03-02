NYT: Армія РФ прискорила просування під Авдіївкою

Російська армія прискорила просування в районі міста Авдіївка в Донецькій області через несподівано слабку українську оборону. Про це пише газета The New York Times. Такого висновку журналісти дійшли, проаналізувавши супутникові знімки місцевості, зроблені компанією Planet Labs.

На території на захід від міста, яку Україна намагається утримати, присутні лише рідкісні лінії окопів, причому на цих оборонних лініях немає багатьох додаткових укріплень, які могли б сповільнити російську військову техніку і допомогти в захисті основних доріг і місцевості, що має важливе значення, зазначає видання.

Українська оборона за межами Авдіївки представлена “елементарними земляними укріпленнями, часто зі з’єднувальною траншеєю, через яку піхотні війська можуть дістатися до найближчих до супротивника вогневих позицій, але не більше того”, вказує NYT.

Офіційні особи США в приватному порядку висловили стурбованість тим, що Україна не зміцнила свої оборонні лінії на ранньому етапі або не зміцнила їх достатньою мірою, додає газета.

Тим часом 29 лютого британська військова розвідка заявила, що підрозділи ЗС РФ з моменту взяття Авдіївки просунулися на 6 кілометрів на захід від центру міста, встановивши контроль над селищами Ласточкине, Північне і Степове.

Російські війська почали наступ на Авдіївку в жовтні 2023 року. Розвідка США у грудні повідомляла про високі втрати з їхнього боку.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 17 лютого відзвітував про взяття цього міста. Раніше того самого дня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про виведення з Авдіївки бойових частин ЗСУ і “перехід до оборони на більш вигідних рубежах”.