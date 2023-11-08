Новим головою Фонду держмайна планують призначити очільника Рівненської ОВА 

У Верховній Раді цього тижня планують призначити нового голову Фонду держмайна (ФДМУ), кандидат – очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Про це повідомив у Telegram керівник фракції “Слуга народу” в Верховній Раді Давид Арахамія.

“Ще одне кадрове призначення тижня – новий голова Фонду Державного Майна України (ФДМУ). Кандидат – очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль. Сподіваюсь все встигнемо”, – написав він.

Віталія Коваля у вересні 2019 року призначили головою Рівненської ОДА, з 24 лютого 2022 року – очільник Рівненської ОВА.

За даними руху “Чесно”, у 2020 році Коваль був кандидатом у мери Рівного від “Слуги народу”.

У 2016 році очолив громадську спілку “Рівненська обласна федерація греко-римської боротьби”.

До цього, з 2006 по 2019 рік, Коваль очолював та був співзасновником підприємств в аграрній, транспортній та будівельній галузях: ТОВ “Атлант-транс“, ТОВ “Інвесттрейдсервіс“, ТОВ “РГС-Логістикгруп“, ТОВ “ВВВ Монтаж” та ТОВ “Санако“.

А впродовж 2004-2006 років працював у кредитному департаменті “Укргазбанку”.

У 2003 році Коваль закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю банківська справа, з присвоєнням кваліфікації магістра з банківської справи. У 2017 році здобув ступінь MBA у Львівській бізнес-школі Українського католицького університету.