Новий удар по Харкову: ракета влучила у пʼятиповерхівку, є загибла та багато поранених

Зранку 8 липня російські війська знову атакували Харків. У Немишлянському районі ракета влучила у пʼятиповерховий житловий будинок, повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов.

За попередніми даними, внаслідок удару є одна загибла людина. Також відомо про понад десятьох поранених по всіх місцях ранкових ударів. Їхня кількість, за словами Терехова, збільшується.

Синєгубов повідомив, що у Немишлянському районі попередньо зафіксовано три влучання. Станом на 9:34 було відомо про девʼятьох постраждалих, яким надають медичну допомогу.

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Крім того, вранці росіяни атакували Київський район Харкова ударним безпілотником. За даними міської та обласної влади, дрон влучив по території АЗС, після чого виникла пожежа.

Попередньо, внаслідок удару по АЗС минулося без постраждалих.

На місцях атак працюють екстрені служби. Наслідки ударів, кількість постраждалих і стан поранених уточнюються.