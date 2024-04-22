Політика

Новий пакет допомоги від США буде великим і включатиме бронетехніку, – Politico

22 Квітня 2024 22:06
читать на русском →
зброя, сша
МБП M2 Bradley 47 омбр / Фото: 47 омбр

Адміністрація Байдена готує більший, ніж зазвичай, пакет військової допомоги для України, який включатиме бронетехніку на додаток до терміново необхідної артилерії та засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Politico з посиланням на американських чиновників.

“Чиновники Міністерства оборони роблять останні штрихи до потенційного нового пакету, і вони хочуть, щоб він був готовий незабаром після того, як президент Джо Байден підпише законопроект про надання Україні допомоги”, – йдеться у повідомленні.

Пакет, над яким зараз працює Пентагон, буде значно більшим, ніж останній транш у розмірі 300 мільйонів доларів.

За словами джерел Politico, до складу поставки увійдуть бойові машини Bradley, автомобілі HMMWV, бронетранспортери M113, а також різні боєприпаси.

Ввечері 22 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову із Байденом. Зокрема, вони обговорили перший пакет оборонної допомоги після ухвалення закону. Байден запевнив, що пакет буде “швидким та потужним” і посилить протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності України.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
22 Квітня 2024 22:06

Новий пакет допомоги від США буде великим і включатиме бронетехніку, – Politico
22 Квітня 2024 20:13

Росіяни вдарили по телевежі у Харкові: фото наслідків
22 Квітня 2024 20:07

Зеленський провів телефонну розмову з Байденом: говорили про військову допомогу
22 Квітня 2024 19:43

​Суд продовжив арешт Коломойського і зменшив заставу
22 Квітня 2024 19:36

За добу на фронті відбулось 62 бойових зіткнень, найбільше атак на Лиманському напрямку, – Генштаб
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
усі думки