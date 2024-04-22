Новий пакет допомоги від США буде великим і включатиме бронетехніку, – Politico

Адміністрація Байдена готує більший, ніж зазвичай, пакет військової допомоги для України, який включатиме бронетехніку на додаток до терміново необхідної артилерії та засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Politico з посиланням на американських чиновників.

“Чиновники Міністерства оборони роблять останні штрихи до потенційного нового пакету, і вони хочуть, щоб він був готовий незабаром після того, як президент Джо Байден підпише законопроект про надання Україні допомоги”, – йдеться у повідомленні.

Пакет, над яким зараз працює Пентагон, буде значно більшим, ніж останній транш у розмірі 300 мільйонів доларів.

За словами джерел Politico, до складу поставки увійдуть бойові машини Bradley, автомобілі HMMWV, бронетранспортери M113, а також різні боєприпаси.

Ввечері 22 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову із Байденом. Зокрема, вони обговорили перший пакет оборонної допомоги після ухвалення закону. Байден запевнив, що пакет буде “швидким та потужним” і посилить протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності України.