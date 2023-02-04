Новий обмін полоненими: скількох захисників Україна повернула додому

Черговий великий обмін полоненими. Нам вдалося повернути 116 наших людей, оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у Telegram.

“87 воїнів ЗСУ, двоє з яких – із ССО. Вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п‘ятеро з ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС. З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.

Крім того, нам вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців – Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого воїна-добровольця – українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну – Кулика Євгенія Олеговича”, – написав Єрмак.

За даними Єрмака, серед звільнених – оборонці Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші герої.

Росіяни тим часом кажуть, що обмін відбувся “завдяки посередництву керівництва Об’єднаних Арабських Еміратів”, а окупанти отримали 63 вояк.