Нові iPhone вже зовсім скоро

До презентації Apple залишилися лічені дні, презентація нових Apple iPhone пройде 9 вересня, початок о 20:00 за київським часом. Подія отримала назву «Awe Dropping», що означає «Дивовижно». І сьогодні ми швиденько пробіжимося по тому, що ж дивовижного на нас очікує вже за тиждень.

Як завжди на вересневій презентації ми побачимо нове покоління iPhone. У цьому році iPhone дійсно зазнає дивовижних змін, так як нове покоління отримає новий дизайн за багато років. Також очікується нове покоління годинників Apple Watch, а саме Apple Watch Ultra 3 та Apple Watch Series 11. І звичайно компанія Apple не залишила без уваги Apple AirPods, тому очікуємо і на нові Apple AirPods Pro 3.

Що ж стосується нових айфонів, то цього року ми побачимо: Apple iPhone 17, Apple iPhone 17 Pro та Apple iPhone 17 Pro Max, і новинку Apple iPhone 17 Air.

Apple iPhone 17 майже не зміниться, дизайн залишиться, як і у минулого покоління, оновлять тільки процесор та камери, а також зʼявляться нові кольори. iPhone 17 є базовим смартфонам і самим доступним по ціні.

Apple iPhone 17 Pro та Apple iPhone 17 Pro Max отримують нові процесори A19 Pro, 12 ГБ оперативної памʼяті, новий дизайн з повністю переробленим блоком основних камер, а також новий яскравий помаранчевий колір. Apple iPhone 17 Pro стане на 50$ доларів дорожчий за свого попередника, але і отримає базову памʼять у 256 ГБ, замість 128 ГБ, як раніше це сталося з iPhone 15 Pro Max. Apple iPhone 17 Pro отримає акумулятор розміром 3600 mAh, а iPhone 17 Pro Max аж 5000 mAh. Також у камері має зʼявитися 8-кратний зум та можливість зйомки відео у розширені 8К. Розташування самих камер на корпусі не зміниться, а ось спалах та LiDAR перемістяться у праву частину корпусу.

Що стосується головної новинки Apple iPhone 17 Air, то він приходить на зміну не дуже популярного Apple iPhone 16 Plus. Plus протримався 3 покоління, але так і не знайшов свого користувача. Apple iPhone 17 Air буде найтоншим в історії, товщиною лише 5.5 мм та вагою всього 150 г. Смартфон буде оснащено однієї основною камерою 48 Мп та фронтальною камерою 24 Мп. Оперативна памʼять буде 12 ГБ, як і у Pro моделей. iPhone 17 Air не буде мати фізичного слоту під SIM-карту, eSIM-only. Що стосується процесора, то новинка буде оснащена чипом A19. Розмір акумулятора складатиме не більше 3000 mAh. Також новинка отримає один з найпопулярніших кольорів за історію iPhone – блакитний. Свого часу Apple iPhone 13 Pro у кольорі Sierra Blue здійснив справжній бум. Що стосується ціни, то вартість за Apple iPhone 17 Air має бути не вищою за 999$.

Дійсно, презентація цього року має бути «дивовижною» і сподіваємося, що компанія Apple перевершить усі сподівання своїх користувачів.