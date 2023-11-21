Нові банківські послуги: що змінилось після 24 лютого?

24 лютого 2022 року змінило життя майже кожного українця. Попри обставини, ми все ж змогли вистояти та дати відсіч ворогу, а також адаптуватися до нових реалій. Банківська сфера не стала виключенням, адже за майже 2 роки банки та фінансові установи не лише продовжили роботу, а й удосконалили чинні та представили нові послуги. Що саме змінилось та з’явилось? Про це — в нашому матеріалі.

єВідновлення

10 травня Міністерство цифрової трансформації та Кабмін запустили програму «єВідновлення» для компенсації коштів власникам зруйнованого або пошкодженого внаслідок бойових дій житла. Виплати передбачені в три етапи:

Перший (старт 10-го травня) — дрібний ремонт до 200 тисяч грн; Другий (старт 1-го серпня) — компенсації повністю зруйнованого житла за середньою ринковою вартістю м2; Третій (не запущений) — ремонт на суму понад 200 тисяч грн.

За пів року після старту програми кошти отримали понад 23 тисячі громадян, а загальна сума сплачених компенсацій досягла 1,8 млрд грн. До програми приєднались і банки, на картки яких зараховуються виплати. Для отримання коштів достатньо подати заявку через сервіс «Дія», відкрити в банку картку єВідновлення, подати запит на виплату, пройти огляд майна та отримати сповіщення про зарахування грошей. Отримані на ремонт (в першому етапі програми) кошти можна витрачати лише на купівлю будматеріалів та ремонтні послуги в компаніях-партнерах програми.

Офіційний сайт Укрсиббанк — місце, де можна швидко та безкоштовно оформити картку єВідновлення. Крім отримання виплати, Укрсиббанк пропонує власникам карток взяти участь в акції з шансом отримати одну із п’яти додаткових виплат до 200 тисяч грн та сертифікати на 1000 грн для перших 100 учасників від «Епіцентр». Крім цього, в банку також доступні кредити під 0,000001%+ та картки з пільговим періодом до 56 днів.

єОселя

Програма доступного житла в кредит запрацювала в жовтні 2022 року. За умовами єОселі, отримати іпотеку можуть дві категорії громадян під такі відсоткові ставки:

3% — військовослужбовці, лікарі/медики, педагоги та науковці;

— військовослужбовці, лікарі/медики, педагоги та науковці; 7% — інші громадяни України.

До позичальників висуваються такі вимоги: відсутність власної нерухомості або нерухомість площею до 52,5 кв.м (+21 кв.м на кожного наступного члена сім’ї), вік від 18 років та вік до 70 років на дату закінчення строку дії договору включно, платоспроможність, внесення першого внеску від 20% від вартості житла.

Придбати в іпотеку можна тільки квартиру в багатоквартирному будинку або права власності на житло, яке ще будується. В обласних центрах будинок має бути споруджено не більше як 10 років тому. Термін кредитування — від 2 до 20 років, а сума іпотеки — від 100 тисяч до 4 млн грн.

Умови отримання кредиту відрізняються в залежності від обраного банку. Крім цього, необхідно буде сплатити додаткові платежі за кредитом, як комісію за надання кредиту, страхування майна, послуги оцінювача та нотаріуса тощо.