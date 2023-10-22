“Нова пошта” оприлюднила кадри з останніми секундами життя своїх співробітників

Російська ракета, яка сьогодні вночі влучила по терміналу «Нової пошти» під Харковом, вбила шістьох мирних людей.
Поштовий оператор оприлюднив кадри з останніми секундами життя своїх співробітників.
“Останні секунди життя наші колеги провели, допомагаючи – сортуючи посилки з ліками та гуманітарною допомогою для мирного населення, яке постраждало від війни. Росія знищила цивільну будівлю і повинна бути засуджена за військові злочини. Будь ласка, поширюйте інформацію”, – написано в коментарі до відео.
Our colleagues spent their last seconds alive helping – sorting parcels with medicine and humanitarian aid for the civilian suffering from the war. The russia destroyed a civilian building and should be convicted of war crimes. Please, spread the word #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/2GkIlE2FRp— Нова пошта (@NP_official_ua) October 22, 2023