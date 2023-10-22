Кримінал

“Нова пошта” оприлюднила кадри з останніми секундами життя своїх співробітників

22 Жовтня 2023 17:09
читать на русском →
нова пошта, ракетний удар

Російська ракета, яка сьогодні вночі влучила по терміналу «Нової пошти» під Харковом, вбила шістьох мирних людей.

Поштовий оператор оприлюднив кадри з останніми секундами життя своїх співробітників.

“Останні секунди життя наші колеги провели, допомагаючи – сортуючи посилки з ліками та гуманітарною допомогою для мирного населення, яке постраждало від війни. Росія знищила цивільну будівлю і повинна бути засуджена за військові злочини. Будь ласка, поширюйте інформацію”, – написано в коментарі до відео.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Жовтня 2023 15:48

Зеленський: РФ вкрала близько 20 тис. українських дітей
22 Жовтня 2023 17:43

Посол України в США проаналізувала бюджетний запит Байдена
22 Жовтня 2023 14:37

ЗСУ спростували інформацію про створення плацдарму на лівому березі Дніпра
22 Жовтня 2023 14:04

На забезпечення ЗСУ поступила жіноча білизна
22 Жовтня 2023 13:35

ГУР: В Росії мобілізують 20 тис. чоловік на місяць
Останні новини
усі новини

Думки

Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
Віталій ПОРТНИКОВ

ЗСУ вдарили “атакамсами”
Олексій АРЕСТОВИЧ

SANTA MARIA COREDEMPTOR
Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
усі думки