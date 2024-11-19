Норвезький терорист Брейвік прийшов на засідання суду з виголеними на голові літерами Z

Андерс Брейвік, засуджений до 21 року ув’язнення за вбивство 77 осіб у 2011 році в Норвегії, з’явився на засіданні суду, що розглядає його прохання про умовно-дострокове звільнення, з вибритими на голові літерами Z.

Брейвік також приніс саморобний плакат, на якому, зокрема було написано про підтримку Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї.

Прохання про умовно-дострокове звільнення, яке розглядає суд, Брейвік подав у червні 2024 року. Це вже не перша його спроба вийти з в’язниці раніше терміну. Попереднє прохання Брейвіка про УДЗ суд відхилив у лютому 2022 року. Тоді Брейвік також приносив на засідання суду плакат із націоналістичними гаслами і підкидав руку в нацистському вітанні.

22 липня 2011 року Брейвік підірвав бомбу в урядовому кварталі Осло, а потім застрелив 77 осіб у молодіжному таборі на острові Утойя. Понад 150 осіб тоді дістали поранення. На суді Брейвік зізнався у скоєних злочинах, але відмовився розкаятися.