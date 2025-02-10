Суспільство

Норвезька рада у справах біженців припинила гуманітарну допомогу в Україні через закриття USAID
10 Лютого 2025 21:15
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Ілюстративне фото / Суспільне
Ілюстративне фото / Суспільне

Норвезька рада у справах біженців призупинила надання гуманітарної допомоги майже у 20 країнах, зокрема в Україні, через закриття програм фінансування USAID.

Про це повідомили в організації.

У зв’язку з припиненням фінансування глобальних програм надзвичайної допомоги США, організація була змушена зупинити заплановану та термінову допомогу для сотень тисяч людей, які постраждали від війн і стихійних лих.

В Україні зокрема зупинено розподіл екстреної допомоги для 57 тисяч осіб, особливо в населених пунктах вздовж лінії фронту. 

“Це відбувається під час зими, внаслідок чого люди не можуть опалювати свої будинки та отримувати доступ до товарів першої потреби, таких як їжа”, — повідомили у Раді.

Норвезька рада також повідомила, що через скорочення фінансування змушена звільняти гуманітарних працівників по всьому світу.


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