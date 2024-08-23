Норвегія купить у США ракети на $405 млн

Норвегія придбає у США вдосконалені ракети середньої дальності класу “повітря – повітря” AIM-120 (AMRAAM) на суму 405 млн доларів.

Про це повідомляє Агентство зі співробітництва в галузі оборонної безпеки Пентагону.

Агентство вже надало необхідні сертифікати, що повідомляють Конгрес про можливий продаж.

Уряд Норвегії запросив закупівлю ста вдосконалених ракет AMRAAM-ER, а також чотирьох секцій наведення AMRAAM AIM-120C-8 і супутнього обладнання.

Загальна кошторисна вартість становить 405 млн доларів.

“Пропонований продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом зміцнення безпеки союзника по НАТО, який є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі”, – йдеться у повідомленні.