Нобелівську премію миру отримала японська організація Nihon Hidankyo

Японська організація Nihon Hidankyo, яка об’єднує тих, хто вижив після бомбардування Хіросіми і Нагасакі, отримала Нобелівську премію миру 2024 року.

Про це повідомили організатори.

Нагороду вручили за “зусилля з досягнення світу, вільного від ядерної зброї, і за демонстрацію свідчень того, що ядерна зброя ніколи не має бути використана знову”.

Nihon Hidankyo (Японська конфедерація організацій жертв атомної та водневої бомби) — група, утворена у 1956 році людьми, що постраждали від бомбардувань Хіросіми та Нагасакі. Її мета — чинити тиск на японський уряд з метою поліпшити підтримку постраждалих і лобіювати в уряді скасування ядерної зброї.