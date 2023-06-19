Ніяких перемовин поки російські війська знаходяться в Україні – ОП

Українська формула миру передбачає виведення російських військ з усієї території України, до того часу жодні перемовини з росіянами неможливі.

Про це зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Телеграмі.

«Жодних перемовин з росією, поки їхні війська знаходяться в Україні, не буде. Формула миру Президента Володимира Зеленського передбачає виведення російських військ з усієї території України», – підкреслив очільник ОП.

Також, за його словами, триває робота, щоб такі країни, як Бразилія та Індія також імплементували український мирний план.