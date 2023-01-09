Ninja Pizza: Экзотическая линейка вкусов

Сегодня экзотическая пицца становится все более распространенной и популярной. Хотите узнать больше об этих новых пиццах? Хотите включить их в свое меню и заказть пиццу киев или предложить ее гостям? В этой статье вы узнаете все, что вам нужно знать о новых находках в кулинарии, о которых сейчас ходит много слухов.

Сначала мы рассмотрим экзотические пиццы в целом, а дальше – о знаменитой гавайской пицце, вызывающей много противоречий особенно в Италии.

Экзотическая пицца

Она сильно отличается от традиционной, которую любят итальянцы и не только. Всем известна классическая пицца и ее разнообразные рецепты (с сыром, ветчиной, салями или помидорами и оливками).

Но существует множество, иногда курьезных и оригинальных вариантов этих рецептов. Следует различать экзотическую пиццу, предназначенную для потребления (например, пиццу гавайскую или фруктовую пиццу), от той, которая сделана для “шоу”.

Например, самая длинная пицца в мире. Есть бесконечную пиццу, пожалуй, мечта многих любителей этого блюда во всем мире. Эта мечта сбылась в Калифорнии в 2017 году, когда длина пиццы составляла 1930 метров. Для ее приготовления было использовано 9000 кг теста, 1400 кг соуса и 2300 кг творога. После 22-часового процесса готовки от 20 000 до 30 000 кусочков пиццы было роздано организациям, занимающимся бездомными.

Примером оригинальной пиццы, предназначенной для употребления, является жареная пицца, которую предлагают в Неаполе. Это так называемая “закрытая” пицца. Тесто обычное, в него заворачивают традиционные для “маргариты” ингредиенты, и все это жарится в большом количестве растительного масла (оливкового или подсолнечного). После готовности эдакий “итальянский чебурек” подается со свежим томатным соусом, базиликом и пармезаном.

Некоторые другие виды могут напугать любителей традиционной пиццы. Следует отметить, что все эти изобретения появляются за пределами Италии. Примером тому является пицца Чизбургер, которую готовят в Ninja Pizza. Она настолько расширяет пределы представления о блюде, что его считают чуть ли не шуткой.

Пицца Гавайи

Гавайская пицца – это “экзотическая” пицца, которая приобрела наибольшую популярность и распространилась по всему миру. Поэтому мы подробно рассмотрим, как она готовится, и проанализируем первоначало, поссорившее фанов пиццы.

Кто придумал гавайскую пиццу?

Изобретатель гавайской пиццы Сэм Панопулос был греческим иммигрантом, поселившимся в Канаде в 1954 году. Он приготовил первую гавайскую пиццу в своем ресторане Satellite в Канаде в 1962 году.

Вдохновившись азиатскими блюдами, сочетающими сладкий и пикантный вкус, он решил добавить консервированный ананас к начинке из сыра и ветчины, и подать пиццу своим гостям. Панопулос назвал свою пиццу в честь бренда консервированных (“Гавайских“) ананасов, которые использовал. И людям это понравилось.

Впрочем, отметим, что первый ананас в сочетании с сыром приготовил немецкий повар Клеменс Вильменрод в 1955 году. Это был тост с сыром, вареной ветчиной, консервированными ананасами и мараскином.

Что входит в пиццу Гавайи?

В начале Панопулос экспериментировал с ананасами, ветчиной, беконом и другими начинками. Эти наполнители поначалу не пользовались большой популярностью. Добавление ананаса в традиционную смесь томатного соуса, сыра и ветчины или бекона стало популярным на местном уровне, а со временем – основным продуктом пиццерий по всему миру.

Сегодня классическая гавайская пицца готовится с соусом для пиццы, сыром, вареной ветчиной и ананасами.

В Ninja Pizza пиццу с ананасом готовят вместе с копченым куриным филе и сладким чили. А основой соуса являются сливки.

Как по вкусу?

Если вы никогда не пробовали гавайскую пиццу, пора вас немного подготовить к этому.

Сочетание сладких и соленых блюд не является чем-то необычным. Но, по мнению многих, только сладкий вкус ананаса идеально сочетается с соленым вкусом сыра и соуса. Так почему пицца с ананасом так противоречива? Дебаты об ананасе на пицце напоминают о методе консистенции пищи, который предполагает, что ингредиенты лучше сочетаются, когда они имеют общие вкусы.

Что итальянцы думают о гавайской пицце?

В Италии никогда нельзя было положить ананас на пиццу, и, хотя со временем все изменилось, традиция все еще очень сильна. Но нужно смотреть на вещи в перспективе, поэтому современные итальянские производители пиццы все же предлагают Pizza Hawaii и она нравится клиентам.

В этой дискуссии о пицце с ананасами давайте перечислим причины, почему ананас должен быть на пицце, и причины, почему этого не должно быть.

Самый распространенный довод тех, кто не может принимать ананас, заключается в том, что он нарушает традицию. Также, как и помидоры, ананас является кислым фруктом. При их сочетании кислоты может оказаться слишком много и привести к расстройству желудка.

Вы, наверное, думаете, что многие ненавидят гавайскую пиццу, но это не так. Согласно опросу YouGov Omnibus 2019 года, 12% едящих пиццу американцев считают, что ананас является одной из трех самых любимых начинок, и наоборот, для 24% американцев это один из наименее любимых ингредиентов.

Другое исследование YouGov изучало, любят ли британцы ананас в своей пицце. Оказалось, что 84% британцев любят пиццу, при этом 82% с удовольствием едят ананас. Затем их спросили, нравится ли им сочетание пиццы и ананаса, и 53% ответили положительно.

Ознакомившись со всеми доводами с обеих сторон, вы примете решение самостоятельно. Что касается этого гайда, то мы сохраним нейтралитет. Одно бесспорно – все пиццы по-своему хороши!