“Німецьке” відео “Хайль Зеленський!” було знято у Росії

У соціальних мережах розходиться відеоролик німецькою мовою, нібито знятий як реклама правопопулістської партії “Альтернатива для Німеччини”. Його сюжет стверджує, що постійна підтримка Німеччини України обкрадає жителів країни. Журналіст Радіо Свобода встановив особи акторів, які знялися в ролику – всі вони живуть у Росії.

На відео в німецьку сім’ю – чоловік, дружина та дитина – приходять люди у формі та виносять із квартири все цінне, у тому числі виривають сережки з вух у матері та забирають іграшку у дитини. Потім вішають на стіну портрет президента України Володимира Зеленського та йдуть зі словами: “Хайль Зеленський!” У титрах йдеться, що Німеччина вже витратила на допомогу Україні понад 22 мільярди євро. Титри завершуються фразою: “Якщо ваша країна в НАТО, будьте готові до НАТО у своєму домі”.

При цьому сама партія “Альтернатива для Німеччини” у ролику не згадується.

Ролик широко розійшовся у російських прокремлівських блогах. Зокрема, його перепостив член Громадської палати при президентові Росії Армен Гаспарян.

Журналіст Радіо Свобода Марк Крутов встановив особи акторів, які знялися в ролику. Роль чоловіка грає російський актор Валентин Воробйов, дружини москвичка Юлія Конюхова. Провідницю “людей у формі” зіграла російська актриса Юлія Мандріко. Ще один із “солдат” – Ігор Алексєєв. Ролик було знято у Росії.