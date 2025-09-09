Німеччина затримала вантажне судно Scanlark через підозру у шпигунстві на користь РФ

7 вересня в Німеччині поліція провела операцію проти вантажного судна Scanlark, яке рухалося Кільським каналом.

Озброєні спецпризначенці піднялися на борт і перевірили екіпаж у зв’язку з підозрами у шпигунстві та можливих актах саботажу, повідомляє німецьке видання SHZ.

Ще до заходу судна у шлюз Кіль-Гольтенау було закрито оглядовий майданчик і вимкнено вебкамери. До операції залучили водолазів, які кілька годин оглядали корпус корабля.

За даними Kieler Nachrichten, під час обшуку виявили матеріали, що підтверджують підозри у шпигунській діяльності.

Прокуратура Фленсбурга та кримінальна поліція Шлезвіг-Гольштейна заявили, що існують підстави вважати: 26 серпня з борту Scanlark було запущено дрон, який пролетів над військовим кораблем ВМС Німеччини для збору розвідувальної інформації. Обшуки тривали з неділі до понеділка, екіпаж затримали, а доступ до судна з берега перекрили.

Видання Bild повідомило, що йдеться про російський шпигунський безпілотник, однак ця інформація наразі не має офіційного підтвердження.