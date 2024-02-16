Політика

Німеччина виділить новий пакет військової допомоги на 1,1 млрд євро

16 Лютого 2024 14:33
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зброя, німеччина
Володимир Зеленський та Олаф Шольц підписали безпекову угоду / Фото: ОП

Німеччина виділяє Україні новий пакет військової допомоги. Він включає гаубиці, зенітки та ракети для систем ППО.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час пресконференції з Володимиром Зеленським.

“Сьогодні ми готуємо новий пакет допомоги, це 1,1 млрд євро. Це 36 броньованих колісних гаубиць з промислових запасів, 120 тисяч боєприпасів, дві системи Skynex і ракети для IRIS-T”, – заявив Шольц.

Він також заявив, що Німеччина цього року передбачила на допомогу Україні 1,7 млрд євро і 6 млрд євро – на наступні роки.

Шольц наголосив, що Німеччина є другою країною серед партнерів за допомогою Україні.


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