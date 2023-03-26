Політика

Німеччина планує вислати з країни понад 30 російських дипломатів – ЗМІ

26 Березня 2023 11:10
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посол, німеччина

Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок планує вислати з Берліна понад 30 російських дипломатів.

Про це повідомляє УП з посиланням на видання Focus online

Повідомляється, що німецькі органи безпеки зробили висновки, що російські дипломати можуть використати свій імунітет для вербування німецьких інформаторів зі сфер політики, бізнесу, науки та Збройних сил для проведення агентурних, диверсійних чи дезінформаційних операцій.

Видання зазначає, що резиденції російських секретних служб, які розміщені в посольстві у Берліні та в кількох консульствах, укомплектовані щільніше, ніж за часів холодної війни. Вони нараховують близько 160 офіцерів.


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