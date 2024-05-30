Політика

Німеччина планує дозволити Україні бити західною зброєю по території РФ

30 Травня 2024 11:20
німеччина, україна, рф
Прапор Німеччини / Getty Images

Німеччина може дозволити Україні бити західною зброєю по військових об’єктах на території РФ. 

Про це пише Politico.

Видання поспілкувалося людиною, яка знайома з позицією уряду ФРН.

Ця особа, яка говорила на умовах анонімності, розповіла, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає за те, щоб дозволити використання західної зброї по цілях на території Росії. Втім, це джерело не надало подробиць.

Водночас речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив журналістам, що “оборонні дії України не обмежуються власною територією, а можуть бути розширені на територію агресора”.

При цьому він зазначив, що не може розкрити точних домовленостей з Києвом про використання німецької зброї, оскільки вони є “конфіденційними”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
30 Травня 2024 11:13

На кордоні з Румунією впіймали 4 ухилянтів
30 Травня 2024 10:21

ГУР підтвердило знищення двох ворожих катерів у Криму
30 Травня 2024 09:37

Кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову зросла до семи
30 Травня 2024 09:28

Вибухи у Керчі: уражено катер російських загарбників “Тунець”
30 Травня 2024 08:42

Сили ППО вночі збили 7 крилатих ракет та 32 “Шахеди”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГІН

Ми тут нормально
усі думки