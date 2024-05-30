Німеччина планує дозволити Україні бити західною зброєю по території РФ

Німеччина може дозволити Україні бити західною зброєю по військових об’єктах на території РФ.

Про це пише Politico.

Видання поспілкувалося людиною, яка знайома з позицією уряду ФРН.

Ця особа, яка говорила на умовах анонімності, розповіла, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає за те, щоб дозволити використання західної зброї по цілях на території Росії. Втім, це джерело не надало подробиць.

Водночас речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив журналістам, що “оборонні дії України не обмежуються власною територією, а можуть бути розширені на територію агресора”.

При цьому він зазначив, що не може розкрити точних домовленостей з Києвом про використання німецької зброї, оскільки вони є “конфіденційними”.