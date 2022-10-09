Суспільство

Німеччина передасть Україні зимове спорядження на 11 млн євро

9 Жовтня 2022 16:52
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німеччина, допомога

Федеральний уряд Німеччини підготував ще один пакет допомоги для українських військовослужбовців, загальною сумою в 11 мільйонів євро. Мета допомоги – підготувати ЗСУ до зими, яка наближається.

Інформацію про це оприлюднив Spiegel.

Йдеться про 100 тисяч одиниць зимової форми, 100 командних наметів з опаленням.

Також пакет допомоги включатиме електрогенератори, інше обладнання та комплексний сухий пайок.

Ще наприкінці літа міністр оборони Олексій Резніков звернувся до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга з проханням терміново надати зимове спорядження для потреб Збройних Сил України, зокрема зимову форму для 200 тисяч солдатів.

Вже відомо, що зимову форму для українських бійців передасть Данія, також комплекти форми на зимовий період Сили оборони України отримають від Литви.


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