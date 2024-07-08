Політика

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
8 Липня 2024 21:27
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допомога, німеччина
Німецька РЛС повітряного спостереження TRML-4D / Фото: Hensoldt

Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини. У пакеті є Patriot і ракети до нього, а також боєкомплекти до танків Leopard.

Про це повідомляється на сайті Федерального уряду.

До пакету увійшли:

  • боєприпаси для LEOPARD 1;
  • система ППО Patriot, запчастини та боєприпаси до неї;
  • 2 РЛС повітряного спостереження TRML-4D;
  • 9 000 боєприпасів для GEPARD;
  • 55 000 155-мм артилерійських снарядів;
  • 30 розвідувальних БПЛА “Vector”;
  • 200 глушилок для дронів;
  • 10 безпілотних надводних суден;
  • 1 евакуаційна машина Bergepanzer 2;
  • 4 машини розмінування WISENT 1;
  • 39 терміналів “SatCom”;
  • 150 пристроїв нічного бачення;
  • 2 пікапи;
  • 10 бронемобілів;
  • 58 000 боєприпасів калібру 40 мм;
  • 93 000 димових гранат;
  • 150 гвинтівок CR 308, 10 снайперських гвинтівок HLR 338, 800 гвинтівок MK 556;
  • 250 кулеметів MG5
  • детонатори та детонуючі шнури;

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