Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини. У пакеті є Patriot і ракети до нього, а також боєкомплекти до танків Leopard.
Про це повідомляється на сайті Федерального уряду.
До пакету увійшли:
- боєприпаси для LEOPARD 1;
- система ППО Patriot, запчастини та боєприпаси до неї;
- 2 РЛС повітряного спостереження TRML-4D;
- 9 000 боєприпасів для GEPARD;
- 55 000 155-мм артилерійських снарядів;
- 30 розвідувальних БПЛА “Vector”;
- 200 глушилок для дронів;
- 10 безпілотних надводних суден;
- 1 евакуаційна машина Bergepanzer 2;
- 4 машини розмінування WISENT 1;
- 39 терміналів “SatCom”;
- 150 пристроїв нічного бачення;
- 2 пікапи;
- 10 бронемобілів;
- 58 000 боєприпасів калібру 40 мм;
- 93 000 димових гранат;
- 150 гвинтівок CR 308, 10 снайперських гвинтівок HLR 338, 800 гвинтівок MK 556;
- 250 кулеметів MG5
- детонатори та детонуючі шнури;