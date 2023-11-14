Політика

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

14 Листопада 2023 11:42
читать на русском →
зброя, німеччина

Німецький уряд оголосив про передання нового пакета допомоги Україні. У ньому — танки Leopard 1, боєприпаси, дрони та інше озброєння.

Про це йдеться у повідомленні німецького уряду.

Так, до пакета допомоги Україні увійшли:

  • 10 танків Leopard 1A5;
  • 14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;
  • 5 медичних всюдиходів (Carrier Warthog);
  • 1 020 снарядів калібру 155-мм;
  • 1 машина для розмінування Wisent 1;
  • 10 БПЛА-розвідників Vector;
  • 10 000 захисних окулярів;
  • 14 станцій радіолокаційного спостереження Ground Observer 12;
  • 3 автомобілі для патрулювання;
  • 4 танкових тягачі НХ81 і 4 напівпричепи до них;
  • 16 вантажівок Zetros;
  • 13 великотоннажних вантажівок MAN;
  • 1,4 млн патронів до вогнепальної зброї

Протягом 2022-го Україна отримала 2 млрд євро військової допомоги від Німеччини, а на 2023 рік ФРН запланувала передати ще понад 5 млрд євро.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Листопада 2023 13:03

Росіяни збільшують кількість штурмів: Зеленський провів селектор
14 Листопада 2023 12:34

У Львівському Політеху проходить мітинг студентів за відставку Фаріон
14 Листопада 2023 11:42

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
14 Листопада 2023 11:06

У вбивстві дитячого письменника Вакуленка підозрюють бойовиків “ЛНР” з позивними “Лев” та “Удод”
14 Листопада 2023 09:54

ЄС не передасть Україні обіцяний мільйон снарядів до березня – Кулеба
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВИНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
усі думки