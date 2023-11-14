Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німецький уряд оголосив про передання нового пакета допомоги Україні. У ньому — танки Leopard 1, боєприпаси, дрони та інше озброєння.

Про це йдеться у повідомленні німецького уряду.

Так, до пакета допомоги Україні увійшли:

10 танків Leopard 1A5;

14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;

5 медичних всюдиходів (Carrier Warthog);

1 020 снарядів калібру 155-мм;

1 машина для розмінування Wisent 1;

10 БПЛА-розвідників Vector;

10 000 захисних окулярів;

14 станцій радіолокаційного спостереження Ground Observer 12;

3 автомобілі для патрулювання;

4 танкових тягачі НХ81 і 4 напівпричепи до них;

16 вантажівок Zetros;

13 великотоннажних вантажівок MAN;

1,4 млн патронів до вогнепальної зброї

Протягом 2022-го Україна отримала 2 млрд євро військової допомоги від Німеччини, а на 2023 рік ФРН запланувала передати ще понад 5 млрд євро.