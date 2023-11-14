Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німецький уряд оголосив про передання нового пакета допомоги Україні. У ньому — танки Leopard 1, боєприпаси, дрони та інше озброєння.
Про це йдеться у повідомленні німецького уряду.
Так, до пакета допомоги Україні увійшли:
- 10 танків Leopard 1A5;
- 14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;
- 5 медичних всюдиходів (Carrier Warthog);
- 1 020 снарядів калібру 155-мм;
- 1 машина для розмінування Wisent 1;
- 10 БПЛА-розвідників Vector;
- 10 000 захисних окулярів;
- 14 станцій радіолокаційного спостереження Ground Observer 12;
- 3 автомобілі для патрулювання;
- 4 танкових тягачі НХ81 і 4 напівпричепи до них;
- 16 вантажівок Zetros;
- 13 великотоннажних вантажівок MAN;
- 1,4 млн патронів до вогнепальної зброї
Протягом 2022-го Україна отримала 2 млрд євро військової допомоги від Німеччини, а на 2023 рік ФРН запланувала передати ще понад 5 млрд євро.