Політика

Німеччина передала Україні нову військову допомогу

22 Листопада 2023 17:23
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зброя, німеччина

Німеччина оновила список військової допомоги, яку поставила Україні. До нового пакета увійшли БМП Marder, тягачі та артилерійські снаряди.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що Німеччина передала Україні партію з 20 БМП Marder разом із боєкомплектом.

Що ще отримала Україна

  • 1 танк для розмінування Winsent-1;
  • 5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance;
  • 2380 снарядів 155 мм калібру;
  • 2428 криптофонів;
  • 2 тягачі 8×8 HX81;
  • 2 напівпричепи;
  • 9 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
  • 2 карети швидкої допомоги.

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