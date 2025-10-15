Німеччина оголосила про нову військову допомогу Україні на понад 2 млрд євро: у пакеті Patriot, IRIS-T та артилерія

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 2 мільярди євро. До нього увійдуть системи ППО Patriot і IRIS-T, артилерійські установки, ракети, боєприпаси та сучасні засоби зв’язку.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

“Ми продовжимо і розширимо нашу підтримку України. За новими контрактами Німеччина надасть додаткову підтримку на суму понад 2 мільярди євро”, — сказав Пісторіус під час засідання у форматі “Рамштайн”.

Новий пакет військової допомоги, за словами Пісторіуса, включатиме:

системи протиповітряної оборони, зокрема перехоплювачі Patriot;

дві додаткові системи ППО IRIS-T з великою кількістю керованих ракет;

радіолокаційні комплекси;

артилерійські системи з високоточною зброєю;

ракети та боєприпаси;

переносні зенітні комплекси;

протитанкову зброю;

сучасні засоби зв’язку та ручну зброю.

“Водночас ми продовжимо розширювати співпрацю між оборонною промисловістю Німеччини та України”, — заявив міністр.

Як повідомив Пісторіус, Німеччина також розпочне проєкт модернізації озброєння, яке вже було передано Україні, для продовження терміну його експлуатації та адаптації до умов війни.

Також сьогодні планується підписати меморандум про співпрацю між оборонною промисловістю України та Німеччини.