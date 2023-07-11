Німеччина офіційно відмовилась постачати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив відмову німецького уряду постачати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Про це він сказав на полях саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє Tagesspiegel.

“Якщо окремі партнери роблять це (постачають далекобійні ракети), це їхнє суверенне рішення. Ми не маємо наміру змінювати свою позицію”.

Він сказав, що не бачить причин для критики Німеччини, оскільки його країна разом із США надає Україні найбільше допомоги.

“Без нас протиповітряна оборона України була б взагалі неможливою”, – додав Пісторіус.