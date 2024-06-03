Німеччина дозволила Україні бити своєю зброєю по території РФ

Це може допомогти ЗСУ збивати військову авіацію у російському повітряному просторі.

Про це в ефірі німецького телеканалу Tagesschau заявив керівник робочої групи з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг.

“Цілком можливо, що системи Patriot тепер також будуть використовуватися в районі Харкова і Вони чудово підходять для боротьби з російською авіацією, яка може застосовувати страшні керовані бомби”, — сказав генерал.

Однак Фройдінг підкреслив, що тактичне використання систем є виключною відповідальністю українських військових, які “можуть використовувати цю зброю у рамках міжнародного права”

“Ми маємо велику впевненість, що українці не лише дотримуватимуться цього, але й будуть також робити це з великою тактичною майстерністю і досягнуть успіху”, —додав генерал.

Фройдінг не сказав, чи німецька зброя вже застосовувалася на території Росії чи над нею.