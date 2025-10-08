Нічний удар по Чернігівщині: пошкоджено залізницю, понад 4,5 тисячі абонентів без світла

У ніч на 8 жовтня російські військові завдали удару по енергооб’єкту у Ніжинському районі Чернігівської області. Понад 4,5 тисячі абонентів залишилися без електропостачання.

Про це повідомили в АТ “Чернігівобленерго”.

За даними начальника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, росіяни атакували обʼєкти залізниці, спалахнули пожежі. Вранці окупанти поцілили в енергообʼєкт, через що сталися аварійні відключення.

Реклама

Реклама

Також російські війська вдарили безпілотниками по нафтобазі у Прилуках.

Як повідомив мер Ніжина Олександр Колода, по товарному ешелону на перегоні Носівка — Ніжин було завдано удару 12 шахедами. Внаслідок атаки пошкоджено колії залізничного полотна сполучення Ніжин — Київ. Рух від Ніжина в напрямку Києва ускладнено.

“Поїзди далекого слідування, які проходять через станцію Ніжин, будуть слідувати альтернативним маршрутом. Приміські маршрути до Ніжина будуть змінені до найближчих станцій. Також, опрацьовуємо з місцевою владою організацію шатлів для підвезення пасажирів”, – повідомив голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Перцовський.

Також росіяни завдали удару по пожежній частині підрозділу ДСНС у Семенівці. Загорілася покрівля адмінбудівлі. Займання ліквідовано.