        Нічний удар по Чернігівщині: пошкоджено залізницю, понад 4,5 тисячі абонентів без світла

        Галина Шподарева
        8 Жовтня 2025 09:20
        Пошкоджена залізниця у Ніжині / Фото: Олександр Перцовський
        У ніч на 8 жовтня російські військові завдали удару по енергооб’єкту у Ніжинському районі Чернігівської області. Понад 4,5 тисячі абонентів залишилися без електропостачання.

        Про це повідомили в АТ “Чернігівобленерго”.

        За даними начальника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, росіяни атакували обʼєкти залізниці, спалахнули пожежі. Вранці окупанти поцілили в енергообʼєкт, через що сталися аварійні відключення.

        Також російські війська вдарили безпілотниками по нафтобазі у Прилуках.

        Як повідомив мер Ніжина Олександр Колода, по товарному ешелону на перегоні Носівка — Ніжин було завдано удару 12 шахедами. Внаслідок атаки пошкоджено колії залізничного полотна сполучення Ніжин — Київ. Рух від Ніжина в напрямку Києва ускладнено.

        “Поїзди далекого слідування, які проходять через станцію Ніжин, будуть слідувати альтернативним маршрутом. Приміські маршрути до Ніжина будуть змінені до найближчих станцій. Також, опрацьовуємо з місцевою владою організацію шатлів для підвезення пасажирів”, – повідомив голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Перцовський.

        Також росіяни завдали удару по пожежній частині підрозділу ДСНС у Семенівці. Загорілася покрівля адмінбудівлі. Займання ліквідовано.

        Пошкоджена пожежна частина / Фото: ДСНС

