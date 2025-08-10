Нічна атака на Росію: вибухи, пожежі та жертви у Саратові

Минулої ночі в низці регіонів Росії, зокрема в Саратові, Липецьку та Воронежі, лунали вибухи, працювали системи протиповітряної оборони. Жителі Ростовської області також повідомляли про звуки безпілотників у небі та вибухи.

Найбільше постраждав Саратов. За даними місцевої влади, один із дронів впав у двір житлового будинку, спричинивши пожежу. Унаслідок атаки загинула щонайменше одна людина, кілька отримали поранення. Пошкоджено газову трубу, вибито шибки у квартирах, знищено автомобіль. Евакуйованих мешканців розмістили у сусідній школі.

Місцеві жителі також повідомляли про вибухи та масштабну пожежу на нафтопереробному заводі. Губернатор Роман Бусаргін підтвердив, що на одному з промислових підприємств є пошкодження. Міжнародний аеропорт Саратова тимчасово припинив роботу.

За даними Міноборони РФ, протягом ночі системи ППО збили або перехопили 121 безпілотник. Найбільше — над Краснодарським краєм (29), анексованим Кримом (15) та Брянською областю (13). У Саратовській області, за офіційними даними, збито вісім дронів, у Воронезькій — дев’ять.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях влучань. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.