Невдачею закінчився запуск європейської ракети Vega-C

Європейська ракета Vega-C, яка стартувала в середу, не змогла вивести на орбіту два супутники дистанційного зондування Землі Pleiades Neo 5 і 6 цивільного та військового призначення, повідомила компанія-оператор Arianespace.

Досягши висоти приблизно 105 км, ракета разом із корисним навантаженням почала різко знижуватися. За попередньою версією, виникла технічна проблема у роботі другої ступені носія.

Запуск ракети італійського виробництва було здійснено о 02:47 CET (о 03:47 за Києвом) з космодрому Куру у Французькій Гвіані.

Супутники Pleiades Neo 5 і 6, створені корпорацією Airbus Defence and Space, мали доповнити склад однойменного орбітального угруповання, що складається з двох аналогічних за своїми характеристиками апаратів. Вони здатні робити знімки будь-якої точки Земної кулі у надвисокій роздільній здатності до 30 см.