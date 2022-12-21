Техно

Невдачею закінчився запуск європейської ракети Vega-C

21 Грудня 2022 08:03
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космос

Європейська ракета Vega-C, яка стартувала в середу, не змогла вивести на орбіту два супутники дистанційного зондування Землі Pleiades Neo 5 і 6 цивільного та військового призначення, повідомила компанія-оператор Arianespace.

Досягши висоти приблизно 105 км, ракета разом із корисним навантаженням почала різко знижуватися. За попередньою версією, виникла технічна проблема у роботі другої ступені носія.

Запуск ракети італійського виробництва було здійснено о 02:47 CET (о 03:47 за Києвом) з космодрому Куру у Французькій Гвіані.

Супутники Pleiades Neo 5 і 6, створені корпорацією Airbus Defence and Space, мали доповнити склад однойменного орбітального угруповання, що складається з двох аналогічних за своїми характеристиками апаратів. Вони здатні робити знімки будь-якої точки Земної кулі у надвисокій роздільній здатності до 30 см.


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