Netflix купив права на показ українських фільмів

Стрімінговий сервіс Netflix та FILM.UA Distribution уклали договір купівлі прав на трансляцію об’ємного пакету українських фільмів. Як повідомляє Держкіно, українським користувачам вже доступно сім стрічок, створених за підтримки держави.

“З сьогоднішнього дня українському глядачеві стали доступні сім фільмів, створених за державної підтримки, із великого пакету стрічок, права на показ яких на території України придбав Netflix”, – йдеться у повідомленні.

Серед стрічок, які вже доступні користувачам, – “Мої думки тихі”, “Захар Беркут”, “Зірки за обміном”, “Віддана”, “Фокстер і Макс”, “Вартова застава” та “Поводир”.