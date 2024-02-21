Політика

Не вірю, що це поляки. Перепрошую, воююча Україно, – генконсулка Польщі у Львові про блокаду кордону

21 Лютого 2024 12:43
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польща, кордон
Генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич / Фото з facebook Дзвонкевич

Генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич перепросила в українців за дії польських протестувальників на кордоні.

Про це вона написала на особистій сторінці у Facebook.

«Я не можу більше мовчати. З любові до Батьківщини. Не можу вдавати, що не бачу цих дій, які ганьблять Польщу на польсько-українському кордоні. Вибачте, дорогі українські друзі. Те, що відбувається, не може бути справою рук моїх земляків […] Я була переконана, що тільки росіяни можуть спокійно дивитися, як стікає кров’ю інший народ… що ми, поляки, ніколи б не зробили щось подібне», — йдеться у дописі.

Дипломатка зазначила, що має на увазі не сам протест поляків, а його форму.

«Що сьогодні роблять “польські” фермери та перевізники? Я не вірю, що вони поляки… Справжній поляк ніколи не вдарить ножем у спину своїм сусідам, які борються за свободу […] Пробач, Україно, що воює, пробач», — пише Дзвонкевич.


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