Політика

Не садіть нас за стіл переговорів, а дайте нам зброю, – Данілов

23 Квітня 2023 12:19
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данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов просить політиків уникати “проросійської миротворчості”, а дати Україні більше зброї.

“Не треба нас постійно садити за стіл переговорів, дайте нам достатньо зброї. Зброя — найкращий посередник і єдиний зрозумілий для РФ аргумент спілкування”, – написав Данілов у Facebook.

За його словами, коли мета російського агресора залишається незмінною — знищення України, ініціативи мирного врегулювання, що звучать останнім часом, — це ніщо інше як проросійська миротворчість.


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