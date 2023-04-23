Не садіть нас за стіл переговорів, а дайте нам зброю, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов просить політиків уникати “проросійської миротворчості”, а дати Україні більше зброї.

“Не треба нас постійно садити за стіл переговорів, дайте нам достатньо зброї. Зброя — найкращий посередник і єдиний зрозумілий для РФ аргумент спілкування”, – написав Данілов у Facebook.

За його словами, коли мета російського агресора залишається незмінною — знищення України, ініціативи мирного врегулювання, що звучать останнім часом, — це ніщо інше як проросійська миротворчість.