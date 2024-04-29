Суспільство

Не “Пушкінська”, а “Ярослава Мудрого”. У Харкові перейменували 367 топонімів

29 Квітня 2024 17:46
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декомунізація
Станція метро “Ярослава Мудрого” (колишня “Пушкінська”) / Фото КП “Харківський метрополітен”

У Харкові перейменували 367 топонімів, назви яких пов’язані з країною-агресором.

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.

Так, вулиця Менделєєва тепер називається вулицею Навчальною, вулиця Осетинська – вулицею Варсавинською, а вулиця Крилова – вулицею Археологів. Провулок Вологодський перейменували на провулок Англійський, а вулицю Вологодську – на вулицю Британську, провулок Дагестанський – на провулок Бориславський, а провулок Желябова – на провулок Милосердя.

Також вулиця Новгородська стала вулицею Європейською, вулиця Нижньогородська – вулицею Письменницькою, провулок Новоросійський – провулком Лановим, вулицю Петрозаводську перейменували на вулицю Естонську, а однойменний провулок тепер носить назву Талліннський.

Перейменовано також дві станції метро Харківського метрополітену. “Пушкінська” стала “Ярослава Мудрого”, а “Південний вокзал” – “Вокзальною”.


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