“Не дайте себе обдурити”. Єрмак зустрівся в Мюнхені зі спецпосланцем Трампа 

У Мюнхені відбулася зустріч глави офісу президента України Андрія Єрмака і спецпосланця президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога.

Головною темою зустрічі була координація роботи для досягнення міцного миру, повідомив Офіс президента України.

“Путін ніколи не грає за правилами. Не дайте себе обдурити”, – заявив Єрмак. “Росіяни поважають тільки силу і зневажають тих, хто її не застосовує. Росія зупиняється не тоді, коли обіцяє, а коли змушена це зробити”, – підкреслив глава офісу.

Єрмак також наголосив, що підтримка Сполученими Штатами України має бути продовжена. “Допомагати Україні зараз набагато дешевше, ніж протистояти сильнішій Росії пізніше”, – заявив він.

Андрій Єрмак і Кіт Келлог, повідомив офіс президента України, також обговорили підготовку запланованих зустрічей на вищому рівні та візит спецпредставника президента США в Україну.