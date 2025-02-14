Політика

“Не дайте себе обдурити”. Єрмак зустрівся в Мюнхені зі спецпосланцем Трампа 
14 Лютого 2025 15:30
читать на русском →
Андрій Єрмак провів зустріч зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом / Фото: Офіс президента
Андрій Єрмак провів зустріч зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом / Фото: Офіс президента

У Мюнхені відбулася зустріч глави офісу президента України Андрія Єрмака і спецпосланця президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога.

Головною темою зустрічі була координація роботи для досягнення міцного миру, повідомив Офіс президента України.

“Путін ніколи не грає за правилами. Не дайте себе обдурити”, – заявив Єрмак. “Росіяни поважають тільки силу і зневажають тих, хто її не застосовує. Росія зупиняється не тоді, коли обіцяє, а коли змушена це зробити”, – підкреслив глава офісу.

Єрмак також наголосив, що підтримка Сполученими Штатами України має бути продовжена. “Допомагати Україні зараз набагато дешевше, ніж протистояти сильнішій Росії пізніше”, – заявив він.

Андрій Єрмак і Кіт Келлог, повідомив офіс президента України, також обговорили підготовку запланованих зустрічей на вищому рівні та візит спецпредставника президента США в Україну.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Лютого 2025 19:30

На Чорнобильській АЕС є ймовірність витоку радіоактивних речовин
14 Лютого 2025 18:26

Поки Україна не в НАТО, армія має налічувати 1,5 мільйона бійців, – Зеленський
14 Лютого 2025 17:55

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним, але за однієї умови
14 Лютого 2025 17:39

Замість того щоб обговорювати Україну, Венс читає європейцям лекції про демократію, – NYT
14 Лютого 2025 15:38

Біля закладу харчування у Миколаєві пролунав вибух, є загиблі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
Юрій САПРОНОВ

Сильний домовляється і вже домовився із сильним. Без нас
Лана ЗЕРКАЛЬ

Щоб “перевернути стіл”, ми маємо знайти своє місце в шоу Трампа
Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
Костянтин НЕМІЧЕВ

Привілеї для молоді в армії
усі думки